Groupe Gruau : Jean Margerie promu, la direction commerciale et marketing change de mains

« Après de nombreuses années en première ligne, il est temps pour moi de passer la main ». C'est de cette manière que Jean Margerie a annoncé récemment le changement sur LinkedIn. Promu à la tête du département développement et grands projets, l'homme qui a assuré la direction commerciale et marketing du Groupe Gruau depuis 2013 va désormais « accompagner les équipes de la direction commerciale export et la nouvelle filiale Flex n' Moove dans leurs développements. » À ce nouveau poste, il conserve « quelques dossiers majeurs ainsi que les dossiers constructeurs 'single invoice' ». Il sera remplacé à la direction commerciale et marketing par Mickael Tocreau, homme bercé depuis 20 ans par la culture du groupe, jusqu'à présent responsable commercial et marketing de Gruau Le Mans.