Mise en vente du groupe Aubin : le groupe Met manifeste son intérêt

Créé en 2003 aux côtés de Mercedes-Benz, le groupe Met est présent en Normandie, en Eure-et-Loir et dans les Yvelines. Il vient d'engager des discussions avec le groupe Aubin, distributeur VP et VU de la marque à l’étoile depuis 1946, afin de reprendre l'ensemble des concessions.

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le groupe Met est en passe d’acquérir l’intégralité du groupe Aubin, concessionnaire VP et VU Mercedes-Benz. « Les associés de la société financière Aubin ont fait part de leur volonté de céder la totalité de leurs titres », explique l’Autorité de la concurrence sur son site.

Il s’agit des concessions Mercedes-Benz installées à Caen, Lisieux (14), Le Havre et Saint-Romain-de Colbosc (76), en Normandie. L’acquisition de ces sites permettra au groupe Met de s’étendre davantage en Seine-Maritime où il officie déjà (Rouen et Dieppe), et plus largement dans le Nord-Ouest où il est présent à Magnanville (78), Dreux (28) et Évreux (27). Grâce à ce rachat, le groupe Met fait ainsi son entrée dans le Calvados.

Une croissance majeure

Parallèlement, en plus de renforcer sa position dans le réseau de la firme allemande puisqu’il possède déjà six établissements Mercedes-Benz et Smart, le groupe Met intègre aussi les deux établissements Honda et Ford du groupe Aubin. Au total, les huit concessions de ce dernier représentent 1 269 véhicules neufs, 1 543 véhicules d’occasion, 160 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de 96 millions d'euros. Un développement important, donc, pour le groupe Met qui baigne dans le monde de la distribution automobile depuis deux décennies.