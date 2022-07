Le Groupe Pasteur Mutualité détient l'une des plus grandes flottes Tesla en France

Avec 125 Tesla en parc sur un total de 200 véhicules, le groupe mutualiste dispose d'une des plus grandes flottes de véhicules de la marque américaine.

Le Groupe Pasteur Mutualité a décidé d'électrifier massivement sa flotte d'entreprise. Pour ce faire, il a fait le choix de Tesla, majoritairement des Model 3 et quelques Model Y. Aujourd'hui, il en compte 125 sur un total de 200 voitures en parc et de nouvelles entrées doivent intervenir prochainement.

Un modèle « gagnant » pour Thierry Lorente, le directeur général de l’entreprise qui réalise en moyenne 200 euros d’économie par véhicule par mois, grâce notamment aux dépenses moindres en énergie et en entretien. Il confie dans une vidéo publiée sur LinkedIn : « Au moment où nous avons décidé d'électrifier notre flotte automobile, nous avons immédiatement considéré qu'il fallait qu'elle soit 100 % électrique. Aujourd'hui, on poursuit cet objectif et nous dépensons beaucoup moins d'argent pour nos collaborateurs, qui sont pour certains des gros rouleurs, en termes de frais de déplacement. »

Pour Rafika Senoussaoui, sales consultant pour le groupe mutualiste, rouler en électrique n'est pas un souci. « Je peux effectuer des trajets de 300 à 400 kilomètres, aller et retour, finalement de la même façon qu'avec un véhicule thermique, explique la collaboratrice. On trouve facilement des bornes sur les autoroutes ou dans les hôtels. La charge est relativement rapide, le temps de boire un café et de se détendre. »