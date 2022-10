AAG recrute 250 nouveaux collaborateurs

Pour attirer de nouveaux talents pour ce recrutement annoncé de 250 nouveaux collaborateurs, AAG avance de nombreux atouts comme un environnement multimarque, des équipes passionnées et polyvalentes, des activités variées de l’automobile, au poids lourds en passant par la pièce de réemploi et les pièces techniques, des parcours de formation et une forte mobilité interne.

Sur le salon Equip Auto, les équipes de recrutement du groupe ont débutés les rencontres avec les candidats en recherche de nouvelles opportunités. La campagne de recrutement se poursuivra encore durant plusieurs semaines.

Pauline Jolly, directrice des ressources humaines de AAG France « Nous avons de nouveaux postes à pourvoir partout en France sur différents métiers : des fonctions siège comme des acheteurs, des chefs de produits ou des informaticiens, mais aussi de nombreuses fonctions opérationnelles : des mécaniciens, des vendeurs conseil, des commerciaux mais aussi des managers.. Equip Auto est l’occasion idéale pour nous de faire nos métiers et nos équipes »