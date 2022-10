Groupement Union se rapproche d’Alliance Automotive Group

Quelques mois après sa création, Groupement Union est en passe de se rapprocher d’Alliance Automotive Group via l’enseigne Pièces Auto.

Fondé en 2021 à l’initiative de cinq distributeurs franciliens, Groupement Union, dirigé par Martial Dulongpont, se rapproche d’Alliance Automotive Group (AAG). Si le groupe, qui fédère actuellement 85 distributeurs, plutôt orientés vers la vente au comptoir, garde son indépendance et n’est pas racheté par AAG, il pourra profiter des avantages offerts par ce dernier en termes de pièces, de logistique et de conditions tarifaires.

À travers ce partenariat, les membres de Groupement Union sont invités à rejoindre le réseau Pièces Auto d’AAG qui fédère aujourd'hui 239 magasins. À terme, le groupement vise les 400 adhérents. La moitié des adhérents à Groupement Union pourrait ainsi rapidement arborer l’enseigne et profiter de sa communication. Cela renforcera la présence parisienne de Pièces Auto encore peu représentée en Île-de-France.

Ce partenariat se base sur le fait d’utiliser exclusivement le panneau Pièce Auto et on imagine sur des achats fidèles à la centrale d’AAG. Dernièrement, Groupement Union communiquait sur environ 10 millions d’euros d’achats mutualisés sur différentes plateformes comme Préférence Seine (AAG), Otto’Go (ID Rechange), DCA (GPI) et Exadis.