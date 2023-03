Gruau confirme son expertise dans la conception de remorques de chantier

Lancé dans un vaste programme de modernisation de sa gamme d’abris de chantier mobiles, la société Pigeon vient de passer un accord avec Gruau, qui a vu son niveau d’activité multiplié par six sur ce segment au cours des quatre dernières années. Les deux groupes familiaux, implantés dans le Grand-Ouest, partagent des valeurs communes et ont travaillé ensemble à l'élaboration du nouveau cahier des charges axé sur le confort procuré aux utilisateurs.

Une attention particulière a ainsi été portée à la qualité de fabrication, au niveau des matériaux utilisés, de l’assemblage et des finitions. Les nouvelles remorques se distinguent également par un espace utile plus généreux, de l’ordre d’1 m2, complété par une ergonomie pensée pour les usages des professionnels, en fonction de leur typologie. Les bases vie sont ainsi modulables : les espaces réfectoire et vestiaire peuvent se décliner en plusieurs éléments, dont un espace de travail et de réunion. Le deuxième objectif des deux partenaires est de concevoir cet abri de chantier dans une approche durable, au moment de sa production mais aussi de son utilisation, privilégiant le « Made in France » et une logique de circuit court. Enfin, les abris de chantier sont équipés de deux panneaux solaires de façon à atteindre une autonomie électrique pour l’éclairage ou le réfrigérateur.

Le renouvellement de la gamme d’abris porte sur 51 exemplaires, en cours de fabrication sur le site Gruau du Mans. Ils seront répartis au fur et à mesure sur les chantiers du Grand-Ouest.