Gruau décroche un contrat du ministère de l'Intérieur pour équiper la Gendarmerie mobile

Le Groupe Gruau vient de lancer la production des nouveaux véhicules qui équiperont bientôt les escadrons de Gendarmerie mobile. L'entreprise française mène ce projet en partenariat avec Iveco Defence Vehicles, les services opérationnels et le service achat ministériel. Lancés en 2021 et 2022, les deux appels d’offres visent à équiper 115 escadrons au total, avec pour partie des Véhicules de Mobilité Equipe (VME) ainsi que Véhicules de Mobilité Groupe (VMG) conçus pour transporter respectivement six et neuf militaires. Vitrine du savoir-faire du groupe, l’ensemble des exemplaires est assemblé par une unité de production de Gruau Laval, en Mayenne, spécialement dédiée. Plus de 300 pièces spécifiques sont fabriquées par le carrossier, assemblées et peintes sur site pour ces modèles qui embarquent 1 400 kg d’équipements ajoutés et 900 m de câbles électriques. Un développement entièrement réalisé par le bureau d’études du spécialiste à partir du cahier des charges, en s’appuyant sur les conseils des retours opérationnels directs.

« Vis ma vie » des forces de l’ordre

Pour mieux comprendre les besoins de son clients, les équipes du constructeur-carrossier ont en effet été accueillies par le Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie de Saint Astier. Un « vis ma vie » auprès des forces de l’ordre qui a permis de prendre la véritable mesure de la réalité du terrain et d’affiner les solutions. Un travail d’optimisation qui s'est fait à chaque étape du développement, l’ensemble des acteurs du projet ayant pu apporter ses améliorations au prototype.

Ainsi, après avoir défini avec Iveco Defence Vehicles le châssis répondant aux contraintes de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC), Gruau s’est tourné vers des partenaires de confiance et a formé ses collaborateurs à de nouveaux métiers. C’est le cas pour les protections balistiques (blindage) qui ceinturent le véhicule. Elles ont été réalisées par Amefo, avant d’être intégrées à la carrosserie par le personnel du site. La partie vitrage en polycarbonate a été confiée à Comaplex et les pneus runflat (permettant un roulage même en cas de crevaison) viennent de chez Hutchinson.

Un engagement social et sociétal qui a du sens

Conformément à la volonté de l’État de favoriser l’insertion sociale dans le cadre de l’attribution des marchés publics, le Groupe Gruau s’est également engagé à intégrer, dans ses équipes de production, des personnes éloignées du marché de l’emploi. L'entreprise a été accompagnée par Pôle Emploi, le spécialiste de l’intérim Actual group via sa branche A2i et l’Alliance Villes Emploi. Le recrutement s’est fait principalement sur le critère de la motivation, le « savoir-être » étant une valeur fondamentale pour le groupe. Le centre de formation interne Gruau, s'est chargé ensuite de la transmission du « savoir-faire ».