Gruau dévoile sa nouvelle identité et fait la promesse d'une mobilité durable

Imaginée avec l’aide de l’agence Wondercrush, la nouvelle identité de marque du groupe Gruau incarne les valeurs qui le guideront ces prochaines années : expertise dans la conception et la réalisation des solutions professionnelles, engagement durable sur le plan environnemental et sociétal, générosité dans la relation humaine avec les clients et les collaborateurs, montée en gamme des produits et des services. Entreprise familiale dont l’implantation industrielle est farouchement ancrée en France, ce logo fédère un éventail de sociétés spécialisées dans les transformations métiers les plus exigeantes (livraison du dernier kilomètre, sécurité des biens, des personnes et des territoires, véhicules BTP, santé, etc.). Un savoir-faire mis au service des professionnels d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

« Utility-Terre par nature »

Derrière sa nouvelle baseline, Gruau fait une promesse à ses clients et souligne sa volonté de mettre l’ensemble de ses ressources au service des professionnels. « La nature même du groupe est de leur être utile, en proposant des solutions innovantes de mobilité, adaptées à leurs usages, mais également les services qui vont avec (conseil, financement, maintenance, VO, etc.) », souligne la marque. Une démarche qui prend un sens social et sociétal, en facilitant le travail des pompiers, des ambulanciers, des forces de l’ordre, des livreurs, des artisans…

Le groupe lavallois est aussi convaincu que son fonctionnement ne peut se faire sans intégrer une approche durable. « En mettant au point des transformations de qualité, gage de durabilité, et en intégrant dans ses conceptions des matériaux recyclables, Gruau travaille à minimiser son empreinte sur l’environnement. Pionnier de l’électrification avec le Microbus en 2008, nous proposons aujourd’hui une offre de véhicules 100 % électriques spécialement pensée pour la mobilité de proximité », précise le constructeur. Enfin, dernier volet de cette démarche, la mise en place d’une politique RSE volontariste qui intègre l’ensemble des dimensions : sociale, sociétale, économique et environnementale.