Gruau distribuera le Tropos, un nouvel utilitaire électrique

Grâce au partenariat entre Gruau et Mosolf, les professionnels français pourront bientôt profiter des nombreux atouts du Tropos. Distribué par le groupe lavallois, doté d’une couverture optimale sur le territoire, le véhicule baptisé Tropos by Gruau est un utilitaire compact électrique flexible (homologué L7e et N1) capable de se plier à de multiples utilisations : livraison (produits secs/température dirigée), BTP, espaces verts, transport de marchandises… Idéal pour circuler dans les centres-villes et garantir l’accès réglementé aux ZFE ou évoluer sur des campus (grands parcs industriels, pépinières d’entreprises, parcs d’attractions, zoos…), il pourra être équipé de transformations adaptées aux usages, comme celles conçues et fabriquées par Gruau.



Déployée sur le marché français début 2022, la gamme s’appuiera sur l’efficacité des différents canaux de distribution (ventes grands comptes, collectivités, réseau Gruau) pour assurer sa commercialisation, les adaptations métiers mais aussi le service après-vente. Pour Gruau, le Tropos complète un large éventail de solutions développées pour aider les pros dans leur métier, tout en minimisant l’empreinte sur l’environnement.