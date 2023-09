Gruau : en plein rebond, le carrossier français s'ouvre à de nouveaux marchés à l'aube de ses 135 ans

Après avoir traversé une période particulièrement difficile, au cours de laquelle l'entreprise a été placée en procédure de sauvegarde, le carrossier français Gruau affiche une santé de fer et semble avoir définitivement retrouvé le chemin de la croissance. Fort de nouveaux marchés remportés et autant de projets innovants dans ses cartons, l'entreprise familiale, qui fêtera l'an prochain ses 135 ans, prévoit un chiffre d'affaires à fin 2023 de 270 millions d'euros (contre 222 millions l'année dernière), capitalisant sur son expertise de multi spécialiste.

À l'aube de ses 135 ans, le groupe Gruau connaît un "incroyable rebond" de ses activités. Sorti d'une procédure de sauvegarde il y a tout juste trois ans et après avoir traversé l'instabilité de la crise post-covid, le carrossier est plus que jamais tourné vers l'avenir. La preuve en est son 7e projet d'entreprise simplement baptisé "Projet 2030". Il fixe le cap de la société, dont la nouvelle baseline "Utily-Terre par nature" dévoilée fin 2022, prend tout son sens à travers son engagement RSS2E - entendez par là "Responsabilité sociale, sociétale, environnementale et économique".

Patrick Gruau, président du groupe, s'enthousiasme : "Cette rentrée est résolument placée sous le signe de la nouveauté. Gruau rebondit avec une multitude de projets à moyen et long terme qui répondent à nos priorités de pérennité et de développement. L'énergie collective nous a permis de nous positionner pour les 10 ans à venir, de renforcer notre attractivité et de remporter de nombreux marchés avec des partenaires diversifiés. Associé à notre nouvelle identité graphique, notre nouveau Projet 2030 est en marche. Je suis heureux de présider un groupe qui, par sa combativité, a gagné en robustesse et renouvelle plus que jamais ses choix entrepreneuriaux avec le renforcement de notre gouvernance, conjuguant engagement familial et implication managériale."

Gruau, la stabilité retrouvée

Depuis sa création en 1889, le groupe Gruau a connu un certain nombre de turbulences, dont le Covid-19 et la crise des semi-conducteurs n'ont pas été les moindres défis à relever. Mais l'entreprise familiale rebondit, en s'appuyant sur une stratégie de croissance raisonnée qui met l'accent sur la rentabilité et capitalise sur son expertise de multi spécialiste. Ainsi, même si la situation n'est pas complètement revenue à la normale sur le marché automobile, Patrick Gruau estime que cela va dans la bonne direction : "L'année dernière, nous étions à 20 % de marché stable contre 80 % d'instabilité. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée", confie le dirigeant qui envisage de clôturer 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse à hauteur de 270 millions d'euros, contre 222 millions l'année précédente. Pour établir ces prévisions, Patrick Gruau s'appuie sur les nouveaux marchés que la société vient de remporter auprès de partenaires historiques tels que Renault ou de nouveaux partenaires comme Toyota. Elle porte également avec elle une vision de la mobilité urbaine de demain et entend, via sa start-up Flex'N Moov lancée en avril 2022, s'investir dans les nouvelles solutions urbaines du dernier kilomètre ou encore la conversion des véhicules thermiques à l'électrique.

Renault, Toyota... de nouveaux marchés décrochés

Ainsi, après plusieurs appels d'offres européens, le groupe a décroché plusieurs marchés. Tout d'abord, Renault lui renouvelle sa confiance pour la transformation du nouveau Master. La conversion Gruau sera donc au tarif du constructeur tricolore, dont l'usine de Batilly se situe à quelques kilomètres seulement du site du carrossier en Lorraine. Il s'agira pour le site lorrain de préparer des kits qui seront montés sur le Master directement en usine Renault. Le groupe estime que ce marché lui apportera un volume de plus de 1 500 transformations Fourgons Grand Volume sur plancher et châssis cabine, ainsi que plus de 5 000 transformations bennes acier monoverses et triverses ou plateaux.

Gruau compte également de nouveaux clients, parmi lesquels le japonais Toyota, dont la filiale européenne lui a confié un marché pluriannuel de 300 à 400 unités qui va structurer son activité sur son site historique de Laval. "Nous avons démarré la production d'un nouveau véhicule TPMR (Transport de Personne à Mobilité Réduite, ndlr) sur la base d'un Proace Electric en version VP", explique l'entreprise. Toyota, qui n'est pas très présent sur le marché de l'utilitaire, a l'ambition de croître grâce à cette transformation. Les premiers véhicules, que l'on devrait notamment voir circuler dans le cadre des Jeux Paralympiques de Paris 2024, sont sortis des lignes de Gruau récemment pour rejoindre leurs premiers marchés, qui sont la France et l'Allemagne.

Enfin, Gruau travaille pour un autre client, pour le moment resté sous le couvert de l'anonymat, à la mise au point d'une nouvelle solution de livraison de courses à domicile. Les premières étapes de validation, de prototypage et de qualification de cette transformation sur petit châssis électrique ont déjà été franchies. Quatre prototypes sont en test depuis le mois de juillet 2023 en Europe du Nord. Ils ont permis de valider les objectifs en matière de réduction des émissions et de poids, ainsi que l'optimisation de l'équipement et de la capacité de transport. Le volume attendu de production est de 1 000 à 2 000 unités, à partir de 2024.

Vers d’autres solutions, telles que le rétrofit ou les vélos-cargo, avec Flex’N Moov

Cherchant constamment à développer et enrichir ses compétences, le groupe Gruau entend aussi sortir de son cœur de métier afin d’apporter son expertise de la mobilité urbaine sur le marché. « L’innovation fait partie de l’ADN de Gruau », aime à dire son président. Une démarche notamment portée par sa nouvelle entité, la start-up Flex’N Moov. Créée il y a un an et demi, elle a pour vocation d'assurer une veille constante sur les innovations et d'agréger les meilleures offres pour faciliter la mobilité dite des « trois p » : « propre, de proximité, pour les professionnels ». Ainsi, Gruau s’apprête à se lancer dans le rétrofit, autrement dit la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques. Pour ce faire, il s’est rapproché de deux acteurs déjà bien connus du secteur : Rev Mobilities et Qinomic. « Notre ambition est de proposer une offre complémentaire à nos clients. Un nouveau produit qui nous différenciera des constructeurs grâce à des services issus de nos compétences historiques », explique Xavier Aumonier, directeur général de l'entreprise depuis 2022. En effet, en plus de proposer la conversion électrique des véhicules sur ses lignes (environ 40 heures par véhicule nécessaires), le carrossier couplera son offre à une proposition de remise en état des véhicules (toutes marques confondues) ou encore à une nouvelle transformation pour leur donner une nouvelle fonction métier, si nécessaire. Enfin, il sera en mesure d’apporter un service de réparation et de maintenance. « Une unicité de services pour simplifier l’expérience et le parcours client », souligne Xavier Aumonier, estimant le début de la production pour fin 2024, voire début 2025.

De plus, des accords commerciaux ont été conclus avec des fabricants de petits véhicules électriques urbains, comme Ligier avec son Pulse 3 et Pulse 4, et des discussions sont en cours avec des fabricants de vélos cargo comme Kleuster et VUF Bikes. Enfin, capitalisant sur son expertise dans l’aménagement des minicars, le groupe va encore plus loin, car il travaille déjà sur les véhicules autonomes qui circuleront peut-être demain sur nos routes. En juillet dernier, c’est la jeune pousse Milla qui lui a confié l’aménagement et la pose de kits de robotisation sur six véhicules autonomes.