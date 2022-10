Gruau propose un aménagement inédit pour ambulance

Présent à la troisième Convention nationale de l’ambulance et de la mobilité sanitaire, fin septembre, le groupe français, spécialiste de l’agencement et de la carrosserie de véhicules utilitaires, a dévoilé plusieurs solutions nouvelles, et notamment une ambulance modulable.

Les 29 et 30 septembre derniers, alors que la troisième édition de la Convention nationale de l’ambulance et de la mobilité sanitaire se tenait à Paris Nord Villepinte, l’entreprise Gruau a introduit, en plus d’un TPMR (transport de personnes à mobilité réduite) réalisé à partir d’un Volkswagen Caddy, le modèle Kapella. Sur la base d’un Peugeot Expert L3, cette ambulance du fabricant de véhicules de secours Gifa a été aménagée afin de garantir la mobilité des professionnels de la santé dans des conditions de sécurité et de confort maximales.

Connectivité et personnalisation

Pour concevoir cette cellule ambulance, s’affichant sous forme d’un show-car, Gruau s’est attaché à observer les besoins et des contraintes du métier avant d’opérer un intense travail de recherche et développement interne. Fort d’un savoir-faire de plus de 130 ans, Gruau a ainsi imaginé un habitacle polyvalent et connecté afin d’améliorer la prise en charge du patient. Grâce à la technologie RFID (radio-identification), il est en effet possible de suivre en temps réel l’état de la personne transportée tandis qu’un système de garde en mémoire répertorie l’ensemble du matériel utilisé pour les soins en vue de son renouvellement (en particulier la quantité d’oxygène dépensée).

Outre cette dimension connectée, qui simplifie aussi bien l’entretien du véhicule que sa gestion au sein d’une flotte, Kapella fait aussi appel à la géolocalisation afin d’optimiser les interventions en conservant un historique précis de l’utilisation de l’ambulance. Personnalisable et aseptisé en permanence par un dispositif de filtrage de l’air pulsé et un traitement par UV pour les bactéries, l’engin reçoit aussi un plancher avec une isolation acoustique et thermique spécifique. La température est, elle, régulée en continu et diffusée à bord de façon homogène via le centre du pavillon, comme dans un cockpit d’avion. Enfin, en privilégiant un recours aux matériaux déjà recyclés et en recouvrant le toit de feuilles photovoltaïques rechargeant une batterie secondaire, l’ambulance aménagée par Gruau s’inscrit dans une ambition éco-responsable salutaire.

Pour arriver à ce niveau de finition, les équipes du groupe ont effectué plus de 1 300 heures de labeur. Toutes ces innovations seront toutefois bien amorties puisque transposables au reste de la gamme de plus de vingt produits du groupe qui transforme aujourd’hui plus de 50 000 véhicules par an, allant des minicars, aux utilitaires pour le BTP et aux véhicules d’urgence.