Gruau : salve de nominations et évolution de la gouvernance

"Patrick Gruau prépare l’avenir de son groupe familial", a-t-on pu lire hier sur le compte LinkedIn du constructeur-carrossier de véhicules utilitaires. Concrètement, la société a décidé de renforcer ses compétences à différents niveaux et son fondateur, PDG du groupe depuis 1985, a annoncé se concentrer sur sa fonction de Président pour confier la direction générale du groupe à Xavier Aumonier.

"Industriel, issu de la chimie, j’ai choisi Xavier pour son parcours complet dans les différentes fonctions de direction (direction de filiales, gestion, commerce, lean-manufacturing…), pour ses compétences managériales et de gestion, pour ses qualités d’écoute et de partage et pour ses valeurs en harmonie avec celles du groupe, explique Patrick Gruau. Âgé de 49 ans, il est en ligne avec les nouvelles générations et les questions de développement durable, un sujet que je souhaite voir plus fortement déployé au sein du groupe, tout comme celui des nouvelles mobilités et de la RSE".

En parallèle, le dirigeant a renouvelé « sa confiance indéfectible » en ses deux directeurs généraux, qui œuvrent à ses côtés depuis une vingtaine d’années : Patrick Buchard, directeur général du pôle mobilités urbaines, et Sylvain Senet, directeur général du pôle véhicules sanitaires.

Côté top management, deux nouveaux profils viennent enrichir l’équipe : la direction des services et de la transformation digitale est confiée à Guillaume Gruau qui fait son entrée au comité exécutif, et la direction générale finances-SI-juridique à Christophe Lucq, qui mettra a profit son parcours effectué au sein d’ETI familiales dans des activités diversifiées.

Patrick Gruau précise : "Cette nouvelle dream-team, réunie par une culture centrée sur l’humain, l’industriel et le service, travaille de concert depuis 6 mois déjà pour développer le projet stratégique Gruau des dix prochaines années. Après une année 2020 complexe de transformation impactant son empreinte industrielle, Gruau a assuré son renouveau en 2021. Il est aujourd’hui engagé dans une démarche baptisée 'Evolution 2022', avec d’ambitieux projets au service de sa pérennité et d’une croissance raisonnée".

Gruau emploie 1 400 collaborateurs en Europe sur 15 sites industriels et vise un chiffre d'affaires de 250 M€ cette année.