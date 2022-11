Grup Eina, « joyau de la couronne » de Parts Holding Europe

Alors que la technologie automobile s’enrichit toujours plus d’électronique et de software, Parts Holding Europe (Autodistribution) pourra toujours compter sur sa filiale Grup Eina pour venir en aide aux ateliers notamment au niveau de la formation et du support technique.

Notre confrère espagnol Poseventa.com vient de publier un article qui met en lumière la société espagnole Grup Eina, basée à Figueras, bras armé technique de Parts Holding Europe (PHE). Le « joyau de la couronne », comme s’amuse à la nommer l’auteur de l’article, cultive une expertise technique du SAV automobile hors du commun avec une offre de services des plus complètes. Au programme : hotline, base de données de notes techniques, formation sur site, e-learning, création de sites internet mais aussi, et non des moindres, la réparation de calculateurs.

Détenue à parts égales, 42 % du capital, par AD Parts Espagne et Parts Holding Europe (PHE), mais aussi par son fondateur et directeur général Francesc Poch, avec les 16 % restants, Grup Eina a été créé en 2004. Le siège de la société emploie 105 personnes. L’entreprise dispose également d’autres locaux à Badalona en Espagne, où collaborent 34 personnes, à Lisbonne avec 6 salariés et en Belgique (Drogenbos) avec 5 employés. Grup Eina agit sur les marchés espagnol, français, britannique, portugais, belge et hollandais.

Une armée de techniciens

Connu en France sous l’appellation Assistance Diag, le centre d’appels, avec 15 000 abonnés, répond à plus de 200 000 demandes par an avec un taux de satisfaction de 98 %. Il profite de 1,3 million de cas de pannes et possède l’ensemble de la documentation technique des constructeurs. Le plateau est animé par une soixantaine de techniciens. La base de cas de pannes est accessible en ligne avec 3 millions de requêtes par an. Elle est enrichie de 150 notes par trimestre. Lors du salon Equip Auto, Autodistribution a annoncé que Grup Eina était désormais en mesure de prendre en main à distance les outils de diagnostic pour effectuer certaines opérations de diagnostic et de mise à jour des calculateurs.

Le centre de formation, qui se veut proche de la réalité du terrain, dispose de 25 formateurs et de 54 voitures d’apprentissage équipées d’une boîte à pannes GEDBox pour apprendre à diagnostiquer tous types de dysfonctionnements. Ces voitures peuvent se rendre dans les ateliers des clients où peuvent être réalisées les formations. Des cours en ligne sont également possibles avec 75 modules d’apprentissage et 10 500 ressources pédagogiques.

Comme nous le disions, Grup Eina, c’est aussi Einatech, branche dédiée à la rénovation des calculateurs de gestion moteur, habitable, ABS, etc., avec en son sein une dizaine de techniciens. Une solution qui n’est pas pour l’heure retenue en France où la rénovation de calculateurs est confiée au concurrent Cotrolia.