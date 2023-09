GT solutions propose d’accompagner ses clients vers la transition énergétique

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) devient l’une des priorités de nombreuses sociétés. C’est par exemple le cas de GT solutions, spécialisée dans les services et facilités de transports routiers. Celle-ci s’est engagée à réduire l'impact de ses activités, notamment en baissant de 15 % les émissions de CO2 de l'ensemble de sa flotte et en diminuant de 10 % la demande énergétique de ses plateformes d'ici à 2025. Actuellement, leur flotte compte plus de 150 véhicules à énergie alternative, ce qui représente plus de 10 % du parc de GT solutions. D’après les statistiques vantées par l’entreprise, ce pourcentage est quatre fois supérieur à la moyenne nationale.

Tout cela semble pourtant encore insuffisant puisqu’il a été annoncé en septembre la mise en place d’une démarche nommée « GT éco-solutions ». Elle aura pour but « d'accompagner les clients dans leur transition énergétique en roulant plus responsable. » C’est donc toute une gamme d’énergies plus respectueuses de l’environnement qui est désormais proposée. La flotte se veut variée, avec des camions fonctionnant à l’huile végétale hydrotraitée (HVO), au biodiesel ainsi qu’au biogaz carburant (BioGNV), qui équipe une partie du parc depuis 2008. Sans oublier de proposer des véhicules électriques à batteries.

Un comparateur d’empreinte carbone personnalisé

GT solutions se veut actif dans la veille des dernières innovations techniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À l’échelle européenne, le fournisseur de solutions de transports participe à des appels à projets sur l’hydrogène. En plus de fournir des formations à l’éco-conduite dédiée aux chauffeurs, l’entreprise investie dans la conception de véhicules respectant les normes de réduction des nuisances sonores (PIEK et Quiet Truck). Pour respecter son objectif de personnalisation des exigences de ses clients, l’entreprise réalise systématiquement un comparatif estimatif du bilan carbone, afin que chacun puisse avoir connaissance de son empreinte écologique.