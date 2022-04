Guerre des chiffres entre constructeurs chinois et constructeurs occidentaux

Chaque année, les plus grands constructeurs mondiaux bombent le torse en annonçant leurs chiffres de production et leur rang au niveau mondial. Grâce aux données fournies par Inovev, il est possible de voir ce classement sous deux angles différents : une vision occidentale et une approche chinoise. Deux méthodes de comptabilité qui changent un peu le paysage international. Dans cet univers, Toyota et General Motors se sont longtemps affrontés au sommet du classement. Quelques crises et années plus tard, l’écart s’est creusé entre ces deux acteurs et les principaux protagonistes ont changé. Le groupe Hyundai-Kia a franchi un palier et des constructeurs se sont regroupés pour former de très grands ensembles. Ainsi, en 2021, les premiers producteurs mondiaux de véhicules étaient Toyota, VW, Renault-Nissan, Hyundai-Kia, Stellantis, GM, Honda, Ford, Suzuki, BMW et Mercedes. Geely, premier groupe chinois, arrivait en 12ème position, devant ses compatriotes Changan et Great Wall.

A qui appartiennent les véhicules produits en Chine ?

Ce classement « officiel » est constitué en mettant au crédit des constructeurs étrangers les véhicules produits en Chine par les coentreprises locales. Une vision très occidentale, qui ne reflète sans doute pas la réalité des choses. En effet, les modèles produits en Chine par ces coentreprises sont très divers. Certains sont seulement fabriqués sur place, tandis que d’autres sont des créations communes pour le marché local. A qui attribuer ces voitures ? Avec l’envol du marché local, il ne s’agit plus aujourd’hui de quelques milliers de voitures mais de plusieurs millions. Ainsi, si on attribue à SAIC tous les véhicules qu’il produit pour le compte de VW et que l’on retire ces derniers des chiffres de Volkswagen, le groupe chinois devient le 6ème constructeur mondial, juste derrière le groupe VW, qui dégringole du coup à la 5ème place. Parmi les autres grands constructeurs mondiaux, GM passerait également de la 6ème à la 8ème place mondiale, puisqu’il produit beaucoup de voitures en Chine grâce à ses coentreprises. De même, si cet angle de vue permet à SAIC d’accrocher la sixième place mondiale, son compatriote FAW décrocherait la 7ème, tandis que DongFeng figurerait au 10ème rang. Deux classements différents, qui prennent une tournure autant politique qu’industrielle.