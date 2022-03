Guerre en Ukraine : Berner fait un don de 200 000 euros.

Le groupe Berner a annoncé vouloir effectuer un don de 200 000 euros pour soutenir la population civile qui souffre de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui son PDG, Christian Berner, et sa femme Pia Berner, présidente du conseil d'administration de l'entreprise.

« Le fondateur de l'entreprise, Albert Berner, a connu personnellement la guerre. Grâce à lui, notre couple a été sensibilisé aux terribles réalités des conflits armés », peut-on lire dans le communiqué. « Notre famille est imprégnée de nos valeurs et des idéaux démocratiques européens. Nous croyons à la souveraineté des états pour assurer la paix et la stabilité. Nous croyons au travail acharné qui nous permet, en tant que citoyens, de nous élever et de renforcer la démocratie » écrit le couple d'entrepreneurs.

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, les ukrainiens risquent de perdre tout ce qu'ils ont construit au cours de leur vie, et ce sont les enfants qui souffrent le plus dans ces situations. Ils ne peuvent pas se défendre contre la guerre et ses conséquences. C'est pourquoi nous voulons agir immédiatement et avons fait un don de 200 000 euros au nom du Berner Group. Dans cette époque troublée, nous avons choisi de faire appel à de grandes organisations humanitaires afin de garantir que les dons seront bien acheminés jusqu’à ceux qui en ont besoin. »