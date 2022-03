Guerre en Ukraine : Schaeffler suspend ses prévisions pour 2022

En nette croissance dans toutes les divisions et toutes les régions, le groupe Schaeffler annonce un chiffre d'affaires de 13,9 milliards d'euros en 2021 (contre 12,6 milliards d'euros en 2020). De plus, l'équipementier a réalisé une marge EBIT avant éléments exceptionnels de 9,1%, contre 6,3% en 2020. Enfin, le résultat consolidé avant éléments exceptionnels attribuable aux actionnaires de la maison mère se situe à 748 millions d'euros (321 millions en 2020). Ainsi, le directoire de Schaeffler AG proposera à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 50 centimes par action préférentielle, contre 25 centimes l'an dernier. Klaus Rosenfeld, président du directoire de Schaeffler AG, en conclut que malgré un contexte difficile, « l'exercice 2021 a été une année réussie pour le groupe Schaeffler. »

La division après-vente en nette hausse

La division Automotive Technologies a enregistré une forte hausse des commandes dans le domaine de l'e-mobilité et a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 8 436 millions d'euros. De son côté, la division Automotive Aftermarket enregistre une nette augmentation du chiffre d'affaires avec 1 848 millions d'euros et retrouve également ses volumes de 2019, notamment dans la région Europe. Enfin, la division Industrie poursuit son déploiement et sa croissance avec 3 568 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 13,6% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Claus Bauer, directeur financier de Schaeffler AG, commente : « L'exercice 2021 a pu être clôturé avec succès dans tous les secteurs et toutes les régions et souligne que nous sommes en mesure d'harmoniser notre transformation avec un fort résultat commercial, même dans un environnement de marché difficile. Le niveau élevé du Free Cash-Flow nous permet à nouveau de présenter à l'assemblée générale une proposition de dividende attractive, nettement meilleure que l'année précédente. »

La guerre en Ukraine interrompt les prévisions pour 2022

Le groupe Schaeffler poursuit le développement de sa compétitivité avec les préparatifs pour la construction du laboratoire central, la mise en place du centre de compétences pour la technologie de l'hydrogène sur le site de Herzogenaurach ainsi que le début de la construction du nouveau centre de technologie de l'outillage sur le site de Höchstadt.

Mais, en raison des événements en Ukraine et de leurs répercussions sur l'économie mondiale, le directoire de Schaeffler AG a suspendu les prévisions pour l'année 2022 pour le groupe Schaeffler et ses divisions. Le groupe indique que les perspectives pour l'exercice 2022 ne peuvent être maintenues en raison du conflit russo-ukrainien : « En l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable ni l'évolution future ni les conséquences économiques. De nouvelles prévisions seront émises dès que cela sera possible. » Cependant, l'équipementier assure que les initiatives, ainsi que les priorités stratégiques, définies dans la feuille de route 2025 demeurent inchangées, notamment dans le domaine du développement durable.