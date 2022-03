Guerre en Ukraine : Stellantis verse une aide d’un million d’euros

Stellantis a indiqué avoir fait don d’un million d’euros pour soutenir les réfugiés ukrainiens et les civils qui ont fui leur pays en guerre. Cette aide humanitaire, gérée par le directeur des opérations de Stellantis Ukraine, s'appuie sur une organisation humanitaire locale afin de s’assurer de la bonne utilisation du fonds.

« Stellantis condamne toute violence et agression et, en cette période de douleur sans précédent, notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés ukrainiens et de leurs familles », a déclaré le PDG de Stellantis, Carlos Tavares.

« Une agression qui a ébranlé un ordre mondial, déjà bouleversé par l'incertitude, a été lancée. La communauté Stellantis composée de 170 nationalités constate avec consternation les civils fuir le pays. Même si l'ampleur des conséquences n'est pas encore apparente, le bilan humain sera insupportable » ajoute-t-il.

Stellantis compte 71 employés basés en Ukraine et a immédiatement mis en place une équipe support dédiée 24/7, dans le but de s’assurer activement de leur situation en termes de santé et sécurité. A ce jour, ils sont tous sains et saufs.