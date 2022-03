Guerre en Ukraine : Titi Floris au cœur d’une action solidaire

L’entreprise spécialisée dans le transport de personnes se mobilise aux côtés des ambulanciers nantais pour convoyer du matériel à la frontière ukrainienne et rapatrier des réfugiés.

En ces temps troublés, chaque engagement compte. Titi Floris l’a bien compris en mettant à disposition une quinzaine de ses minibus. Chargés de biens de première nécessité – à savoir du matériel médical, des produits d’hygiène, de l’équipement de camping et de la nourriture collectés grâce à la générosité de citoyens via les réseaux sociaux –, ceux-ci ont pris la route la nuit dernière en direction de Varsovie, en Pologne.

Répondant à l’appel à la solidarité lancé par les ambulanciers nantais, la trentaine de bénévoles qui convoie ainsi de quoi apporter un soutien humanitaire aux deux millions d’Ukrainiens fuyant les bombardements de l’armée russe compte revenir dès ce week-end. Pas à vide toutefois puisque le chemin inverse se fera avec une centaine de réfugiés à bord des véhicules, afin de mettre ces derniers en sécurité loin de la ligne de combat.

Espérant que d’autres entreprises du territoire se mobilisent pour nous permettre de couvrir les frais avancés par les bénévoles, notamment de carburant et d’hébergement des populations déplacées, cette coopérative organisée en un temps record entend appuyer son investissement philanthrope avec un appel aux dons. Pour participer, suivez ce lien de e-paiement (et sélectionner le type de prestation : Don convoi solidarité Ukraine). À noter que les donateurs ne bénéficieront pas d’avantages fiscaux sur leurs dons et que, si la cagnotte couvre davantage que les frais des convois, le complément sera reversé à des associations œuvrant pour la solidarité en Ukraine.