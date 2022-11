Gueudet en passe de reprendre le groupe Chanoine.

Selon une notification de l’Autorité de la Concurrence, le groupe Gueudet est en passe de racheter le groupe Chanoine. L’acquisition porterait sur les Etablissements Chanoine, représentant les marques Renault, Dacia et Nissan en Normandie. Le distributeur opère sur les villes de Dreux, Verneuil sur Avre, L’Aigle, Montagne au Perche et Alençon-Cerisé. Cet ensemble aurait représenté près de 60 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021. Cette reprise doit encore être confirmée par l’Autorité. Cependant, cette acquisition permettrait de renforcer le poids du groupe Gueudet dans la distribution des marques de l’Alliance. Une représentativité déjà forte, puisque le distributeur figure parmi les principaux partenaires de Renault Group et de Nissan en France.

Gueudet grandit encore

Cet apport permettrait au groupe Gueudet de renforcer sa présence sur une zone géographique qu’il connait déjà mais dans des villes où il n’est pas présent. Dans sa globalité, le groupe représente 16 marques et possède 146 points de vente dans le Nord de la France, le Nord-Ouest, la région parisienne et le Sud-Est. L’ensemble représente un chiffre d’affaires de 1,93 milliards d’euros et rassemble plus de 4 200 collaborateurs. L'entreprise aurait vendu en 2021 près de 41 664 VN et 28 263 VO. Le distributeur est non seulement présent dans l’automobile mais aussi dans le poids lourd. Il figure dans le trio de tête des groupes de distribution français.