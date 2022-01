Guido Haak remplace Ali Kassaï chez Renault Group

Âgé de 55 ans et diplômé de l’Université Technique de Berlin, Guido Haak a été recruté par Renault Group pour élaborer l’offre et le planning des produits des marques du constructeur. Une mission, menée en collaboration avec les équipes du design et de l’ingénierie, qui se conjugue avec la synchronisation des feuilles de route en matière de motorisations, de plateformes électroniques, d’intégration des technologies et d’innovations dans les gammes. Car le travail du directeur Produits avancés et Planning Groupe, qu’occupera Guido Haak à partir du mois de février, est aussi de piloter la conformité de l’entreprise avec les réglementations en matière d’émissions polluantes.

Un homme d’expérience pour accompagner la Renaulution électrique

Egalement membre du conseil d’administration de Renault Group, Guido Haak sera rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group. Ce dernier prédit d’ailleurs que, « en définissant nos futurs véhicules et nos gammes, Guido Haak sera directement à la source du développement de la performance de Renault Group [notamment] la reconquête du segment C ». Il faut dire que le nouveau directeur Produits avancés et Planning Groupe n’a rien d’un novice dans son domaine. Débutant sa carrière en 1998 en qualité de consultant, dans les secteurs high-tech et de l'automobile chez McKinsey & Company, il a ensuite officié en tant que responsable de la gestion des produits, de la stratégie et du marketing au sein des marques Audi et Volkswagen. Ceci avant d’être nommé responsable de la gestion des produits chez Skoda Auto A.S. en 2015 où il a en particulier aiguillé l’électrification du catalogue.