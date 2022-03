Guillaume Cohen à la tête du marché professionnel de la mobilité électrique du groupe OCEA

Âgé de 46 ans, et diplômé de la CCI de Saint-Germain-en-Laye en DESS commerce ventes, Guillaume Cohen connaît bien le monde de la mobilité. Après une expérience de sept ans dans le management du réseau de comptes B to B chez Arval France, où il a terminé responsable du développement commercial, la nouvelle recrue d’OCEA navigue dans le milieu automobile depuis 2007. C’est à cette date qu’il a en effet intégré les équipes de Nissan, s’occupant successivement des activités relatives aux ventes pros, avant de passer plus d’un an chez ADA Location et presque deux ans au sein de Kia Motors France.

Fort de ces opportunités professionnelles, Guillaume Cohen s’est imposé dans l’organigramme d’OCEA en septembre 2021. Il a ainsi pris le poste de directeur des ventes IRVE habitat collectif et marché professionnel mobilité électrique, une nomination qui vient d’être officialisée par le groupe dont la mission est d’accompagner les entreprises, les bailleurs sociaux ou les collectivités dans leur efficacité énergétique. Guillaume Cohen aura donc pour objectif de prendre part au développement d’OCEA, tout en assurant l’orientation vers la neutralité carbone. Et tout particulièrement « sur le marché automobile, sur le pilotage de la vente nationale IRVE marché privé et sur l’évolution des formations commerciales », a noté Emmanuel Croc, président du groupe OCEA – qui compte à ce jour plus de 500 collaborateurs répartis dans 29 sites.