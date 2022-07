Guillaume Dirrig prend en charge la direction des ventes de Nissan France

Diplômé de l'École de commerce de Brest, Guillaume Dirrig justifie de plus de 30 années d’expérience dans l’industrie automobile, dont 15 chez Nissan. En effet, il a débuté sa carrière chez Ford en 1990 où il a occupé diverses fonctions au sein des divisions après-vente, ventes, relation clients et développement réseau. Il a ensuite rejoint Nissan en 2007 en qualité de directeur du développement réseau. Deux ans plus tard, il a été nommé directeur après-vente et service de Nissan France. Poste qu'il a occupé jusqu'en 2014 suite à sa nomination comme directeur des ventes pour le Royaume-Uni, la Russie et l'Europe centrale. Entre 2015 et 2018, Guillaume Dirrig a également été directeur général du développement commercial et du marketing de Nissan Europe, puis directeur marketing de Nissan au Benelux (2018-2020), et enfin directeur de la performance commerciale de Nissan Europe.

Depuis aujourd’hui, vendredi 1er juillet, Guillaume Dirrig remplace Guillaume Barbet comme directeur des ventes de Nissan West Europe. Guillaume Barbet a de son côté été promu au poste de directeur marketing, ventes planification et performance de Nissan pour la région Afrique, Moyen Orient, Inde, Europe et Océanie (AMIEO).