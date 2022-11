Gyspress 10T PP Control, la riveteuse d'assemblage multi-matériaux de Gys

Réservés autrefois aux modèles premium, les matériaux « nobles » tels que l’aluminium, les aciers haute résistance ou les composites sont de plus en plus utilisés par les constructeurs sur leurs véhicules y compris sur les modèles de milieu, voire d’entrée de gamme. Cette adoption massive est étroitement liée à la rigidité attendue des structures de carrosserie mais aussi au gain de poids qu’elle autorise avec, par voie de conséquence, l’abaissement de la consommation et de la pollution émise. La contrepartie est que l’assemblage de ces matériaux nécessite de nouveaux process comme le rivetage qui apparaît comme la solution la plus en vogue aujourd’hui et pour laquelle le spécialiste français propose la Gyspress 10T PP Control.

Aucun rivet ne lui échappe

Pour permettre l’utilisation de nombreux types de rivets (autoperçants, pleins, flow-form ou aveugles) employés en automobile et rester fidèle aux différents cahiers des charges des constructeurs, la riveteuse prend en compte l’ensemble des paramètres de l’assemblage et est en mesure de poser tous types de rivets, mais également de les extraire. Son système Push-Pull offre une pression de 10 tonnes pour l’assemblage et un effort de tirage de 2 tonnes pour ce qui est de l’extraction. Pour aider le carrossier dans la sélection des matrices utiles, Gys a composé des coffrets par constructeur automobile. Cela représente près de 20 coffrets pour plus de 90 matrices disponibles au catalogue du fabricant.

L'accompagnement intégré

Pour accompagner au mieux le carrossier encore peu à l’aise sur ce type d’assemblage, la machine dispose d’un écran central de commande qui le guide tout au long de la procédure. Trois modes adaptés au niveau de connaissance des réparateurs sont accessibles. Le premier est synergique et guide l’utilisateur tout au long de la procédure de réparation. Le choix du rivet engendre une indication des matrices à monter, ajuste automatiquement la pression et l’effort, puis confirme la pose du rivet selon les recommandations. Le mode constructeur diffère légèrement. Celui-ci débute par la sélection de la marque du véhicule, puis l’interface présente la liste des rivets référencés pour celle-ci. Le carrossier n’a ensuite qu’à suivre les préconisations indiquées sur l’écran et poser les rivets. Reste le mode manuel qui est totalement libre et laisse le carrossier ajuster ses propres réglages.

La nécessaire traçabilité

Comme sur d’autres équipements de la marque, enregistrer les opérations de rivetage est primordial pour certifier leurs conformités et garantir le bon travail du carrossier. Un rapport de traçabilité est éditable sur ordinateur via une clé USB pour en conserver un historique. La prise USB est aussi le point d’entrée pour les évolutions logicielles et y intégrer de nouvelles références de rivets ou de synergies qui arrivent sur le marché. Enfin, la Gyspress 10T PP Control s’adapte également aux besoins de chaque utilisateur avec la possibilité de créer de multiples profils.