H.R. Owen ouvre un showroom aux nouvelles normes Maserati sur son site multimarques d’Hatfield

Le distributeur de marques de luxe et de sport H.R. Owen vient d’inaugurer un nouveau point de vente Maserati sur son site d’Hatfield, en banlieue de Londres. Le nouveau showroom est le premier en Grande-Bretagne aux nouvelles normes de la marque au trident. Il s’élève au sein d’un site multimarques conçu récemment par H.R. Owen sur une surface de plus de 10 000 m2. Spécialisé dans les marques de sport et de luxe, le groupe de distribution anglais appartient à un fonds d’investissements philippin, dénommé Berjaya Group. Il représente une douzaine de marques, dont Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari et Maserati. La firme est présente à Londres avec six showrooms et dans cinq villes britanniques. Le nouveau site installé à Hatfield rassemble cinq marques, trois ateliers et des espaces réservés à des événements. Le showroom Maserati vient donc d’ouvrir ses portes dans ce village du luxe automobile.

Inauguration par David Beckham

L’inauguration du point de vente s’est déroulée en présence de David Beckham, ambassadeur de la marque Maserati. Une centaine d’invités a pu découvrir le nouveau coupé GranTurismo accompagné de toute la gamme. L’espace d’exposition présentera en permanence cinq véhicules, dans une ambiance luxueuse et chaleureuse, basée sur des couleurs inspirées des villages italiens selon le constructeur. « Notre premier nouveau concept-store au Royaume-Uni incarne nos valeurs de passion, d’innovation et de beauté, à travers le luxe à l’italienne. Il représente une nouvelle étape importante dans notre plan de développement, qui comprend le lancement de la GranTurismo et de notre gamme électrique Folgore » explique Bernard Loire, directeur commercial de Maserati.