Haldex présentera ses nouveautés à Automechanika

Acteur historique dans le secteur des véhicules utilitaires sur le marché de la rechange et auprès des constructeurs pour les blocs de freinage, les freins à tambour et à disque, mais aussi les suspensions et les systèmes EBS/ABS, Haldex accompagne également ses clients du marché de la rechange via différents de services allant de visites physiques à l’assistance téléphonique, en passant par des services numériques, dont certains seront présentés à l’occasion du salon Automechanika. Pour Göran Jarl, directeur commercial d’Haldex pour le marché de la rechange, Automechanika « sera l’occasion pour nous d’échanger avec des distributeurs, des ateliers et des flottes de toute taille. » Le salon, qui se déroule à Francfort, sera également l'occasion pour l'équipementier de lancer la nouvelle version numérique d’Haldex Academy qui propose des webinaires et des formations techniques en ligne, qui viennent en complément des formations en présentiel. Plusieurs offres sont en cours de développement et seront lancées cette année.

La gamme Grau s'étoffe

Côté service assistance, Haldex Select compte désormais plus de 1 000 centres et ne cesse de se développer en intégrant de nouveaux centres.

À l'occasion d'Automechanika, une grande partie du stand d’Haldex sera consacrée à sa deuxième marque, Grau qui propose des gammes de systèmes de freinage et de suspension, de pièces et d’accessoires, mais également une gamme de pièces toutes marques à prix compétitif pour une large couverture de poids lourds et de remorques. L'équipementier suédois développe tous les mois les gamme Grau, compatibles avec de nombreuses marques de systèmes de freinage et de suspension, et entend continuer ainsi dans les prochaines années.