Hamaton lance son nouveau capteur TPMS pour véhicules lourds

Le capteur EU-Pro Truck 1.0 de Hamaton est un capteur programmable universel à destination du marché du remplacement qui offre, une solution rentable pour changer les capteurs d'équipement d'origine des véhicules lourds. Il est conçu pour s'intégrer parfaitement dans les procédures de changement de pneus et d'entretien des camions, bus ou remorques.

Fabriqué selon les normes les plus strictes, ce nouveau produit est fabriqué selon des normes de qualité contrôlées et, est certifié par TÜV SÜD pour IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015 afin de garantir sa qualité et sa durabilité. Couvert par une garantie de 24 mois ou 100 000 kilomètres, le EU-Pro Truck 1.0 transmet son signal par une fréquence de 433MHz requise pour les camions, les bus et les systèmes TPMS de remorque européenne. Il dispose de la dernière génération de batterie et de puce NXP.

Rappelons qu’à partir de juillet 2024, un système TPMS opérationnel sera obligatoire pour toutes les nouvelles immatriculations de véhicules de l'UE dans les catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4.