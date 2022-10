Hankook poursuit sa gamme iON pour V.E. avec un profil hiver

Comme son homologue au profil été lancé il y a quelques mois, les caractéristiques de ce nouveau pneumatique comprennent une réduction de la résistance au roulement, un bruit de roulement extrêmement faible tout en ayant d’excellentes capacités de charge et de tenue de route. Cela se traduit par une amélioration significative de l’autonomie par charge de batterie et une expérience de conduite optimale et confortable pour les conducteurs de véhicules électriques.

En tant que pneumatique hiver 100% conçu pour répondre aux exigences des voitures électriques, le Hankook iON Winter est doté d'un composé de bande de roulement spécialement développé qui assure la plus faible résistance au roulement possible, sans pour autant compromettre les performances sur sols mouillés et enneigés. L’utilisation d’huiles naturelles permet d'obtenir des performances d’adhérence accrues même à basse température. D’une part, la flexibilité apportée par les huiles permet d’avoir un pneumatique qui s’adapte à la surface du sol et, d’autre part, le pneumatique est plus stable et donc la direction plus précise.

Alors que par nature, un pneumatique hiver est plus bruyant qu’un profil classique, la conception innovante de la bande de roulement du iON Winter réduit sensiblement les émissions sonores grâce à la technologie dite de la « chambre sourde » qui permet d’absorber et de réduire les échos à l’intérieur des rainures. Le confort de conduite de cette enveloppe est également dû à la répartition des blocs de gomme le long de la bande de roulement. Notons que les produits iON sont dotés de la technologie intégrée "Sound Absorber" de la marque qui associée au motif unique des pneumatiques, réduit sensiblement le niveau sonore à l'intérieur du véhicule.

Le pneumatique Hankook iON Winter est disponible dans des dimensions de 18 à 22 pouces. Une version toutes saisons, le Hankook iON evo AS, sera prochainement disponible pour le marché nord-américain. D’autres modèles spécifiques sont également en préparation.