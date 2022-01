Hatty sculpte un Arocs en porte-fer

Installé à Vonnas dans l’Ain (01), le carrossier Hatty exerce sa spécialité de transformation de véhicules lourds depuis plus de cinquante ans. A son actif, un leadership reconnu dans le domaine des camions d’embouteillage mais aussi dans une moindre mesure de nombreuses et multiples découpes de cabines.

C’est la première fois qu’il œuvre sur un Mercedes-Benz Arocs sachant que découper une cabine n’est pas anodin et doit s’appuyer sur une collaboration étroite avec le constructeur du véhicule à modifier. C’est en effet celui-ci qui doit, in fine, garantir l’intégrité du camion et son bon fonctionnement en le couvrant de sa garantie comme un produit d’origine malgré les modifications quelques fois profondes qui ont pu être apportées.

Pour sa nouvelle mission, cet Arocs est logiquement doté d’un empattement « XXL », en l’occurrence de 5 100 mm de long (au premier essieu), le plus important disponible au catalogue de la marque et nécessaire pour accueillir sans souci des barres ou poteaux de plus de 15 mètres de long, le châssis originel mesurant 10,79 m de long à lui seul. En ce qui concerne la mécanique, cet Arocs est équipé d’un bloc 6 cylindres en ligne de type OM 470 d’une cylindrée de 10,7 litres et développant 335 kW/455 chevaux pour un couple de 2 200 Nm à 1 100 tr/mn.