Hausse de 17,2 % des immatriculations de véhicules neufs en Europe en avril 2023

Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 17,2 % au mois d’avril en Europe, selon les statistiques de l’ACEA (association des constructeurs européens d’automobiles). Le nombre de véhicules particuliers livrés a donc atteint 803 188 unités. Une tendance globale soutenue par les principaux grands marchés européens. La France et l’Italie ont notamment tiré le train des immatriculations, avec des hausses respectives de 21,9 % et 29,2 %. Entre janvier et fin avril 2023, le marché a donc grimpé de 17,8 %, soit un total de 3,5 millions de voitures. Un embellissement à relativiser, puisque ce nombre reste en retrait de 22,8 % par rapport aux données de l’année 2019. De plus, cette croissance est le résultat de nombreuses livraisons longtemps retardées par le manque de composants chez les constructeurs et équipementiers.

Hausse des voitures électriques

Sur le seul mois d’avril, la part de marché des modèles 100 % électriques est passée de 9,1 % à 11,8 %. Une proportion qui reste relativement modeste par rapport aux 24,8 % représentés par les hybrides et aux 38,2 % assurés par les modèles à essence. La hausse des voitures électriques a atteint 51,9 % sur le seul mois d’avril en Europe, pour atteindre 94 561 unités. Depuis le début de l’année, le nombre d’exemplaires de ce type a atteint 415 579 unités. Les hybrides ont représenté 199 407 voitures en avril, tandis que les hybrides rechargeables ont reculé de 5,5 %. Une baisse due en partie à la chute enregistrée sur le marché allemand (-45,7 %), qui reste l’un des principaux pour ce type de véhicule. Enfin, l’essence conserve toujours la confiance des acheteurs, avec une hausse de 17,3 % en avril, soit un total de 306 757 unités. Enfin, le diesel est resté stable en avril 2023 et représente 14,7 % du marché global.