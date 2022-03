Hausse des prix des énergies : les organisations professionnelles somment l'Etat de réagir

Les organisations professionnelles alertent à propos de l'inflation des prix des différentes énergies, notamment du gaz, qui poursuit sa hausse avec le conflit russo-ukrainien. De plus, l'augmentation des coûts de production, ou d'autres problématiques comme l'allongement des délais de livraison, s'ajoutent à une situation déjà critique. D'un côté, la FNTR demande au Gouvernement une aide d'urgence pour soutenir et revaloriser les entreprises du transport et de la logistique dont la trésorerie diminue. D'un autre, l'OTRE demande également au Gouvernement dans un courrier datant du 2 mars des mesures "urgentes et concrètes" tant que la situation l'exigera :

La mise en place d'un "bouclier tarifaire énergie" afin de garantir aux TPE et PME du transport routier un prix du carburant figé ;

Et la mise en place d'aides exceptionnelles en faveur de la trésorerie des entreprises afin de compenser les hausses et la possibilité de solliciter le remboursement mensuel de la part de la TICPE qu'elles récupèrent.

Par ailleurs, les organisations professionnelles ont décidé au début du mois de février de signer une revalorisation annuelle des minima conventionnels à hauteur de 5% au 1er février et d'une nouvelle hausse de 1% au 1er mai. D'autres accords visent aussi l'amélioration de la protection sociale des salariés.