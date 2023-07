Hausse des ventes mondiales de Toyota de 5,5 % au premier semestre 2023

Toyota vient de présenter un bilan positif à l’issue du premier semestre 2023. Le groupe a vu ses ventes mondiales augmenter de 5,5 % par rapport au premier semestre 2022. Cette hausse est la première depuis deux ans selon le constructeur, qui a écoulé 5 419 841 véhicules sur la période. Sur ce total, Toyota a représenté 4 937 634 ventes, soit une amélioration de 5,1 %. Daihatsu a atteint 415 609 immatriculations, soit une progression de 15,1 %. Enfin, Hino a vu ses livraisons baisser de 14,2 %, ce qui situe la marque à 66 598 unités. Sur le marché japonais, les ventes globales du groupe ont grimpé de 26,9 %, pour représenter 1 210 431 véhicules, dont 17 050 « key cars ». Hors de son marché national, le groupe a écoulé 4 209 410 véhicules, soit une timide hausse de 0,6 %. Au-delà de leurs frontières, les marques ont évolué de manière diverse, puisque Hino a reculé de 10,9 % (46 980 unités), Daihatsu a progressé de 12,7 % (103 011 unités) et que Toyota a stagné, avec +0,5 % (4 059 419 unités).

Hausse en Europe et recul en Chine

Dans les différentes grandes régions mondiales, les marques Toyota et Lexus ont enregistré des résultats contradictoires. En Europe, le constructeur a vu ses ventes augmenter de 2,8 % au premier semestre, avec un total de 547 655 exemplaires. Au contraire, en Asie, la firme a légèrement reculé de 0,5 %, avec une baisse plus marquée en Chine. Dans ce pays (plus Hong Kong et Macao), les deux marques ont reculé de 2,8 %, avec 879 421 véhicules vendus. Le constructeur explique ce résultat par un ralentissement dû à la fin des incitations gouvernementales en fin d’année dernière. En Amérique du Nord, la tendance est aussi à la baisse, avec un léger recul de 1 %. Les ventes ont atteint 1 210 391 véhicules dans cette zone, dont 1 038 519 unités aux Etats-Unis. La firme enregistre un recul de 0,7 % dans ce pays, dû selon elle à des problèmes d’approvisionnement de certains composants en début d’année.

Production globale en hausse de 10,3 %

La production du constructeur japonais est repartie à la hausse au premier semestre, grâce à une demande globale soutenue. Les usines du groupe ont assemblé 5 627 437 véhicules dans le monde, soit une hausse de 10,3 %. Cette montée en cadence est surtout due à Toyota et Lexus, qui ont représenté 4 893 771 véhicules, soit une augmentation de 12,1 %. Au contraire, les marques Daihatsu et Hino ont vu leur production baisser respectivement de 0,5 % (649 217 unités) et 1,3 % (84 449 unités). Sur le plan géographique, les usines japonaises ont connu la plus forte hausse, avec 20,6 %, soit 2 102 227 véhicules, toutes marques confondues. Hors du Japon, l’augmentation a atteint 4,9 %, pour un total de 3 525 210 unités. Malgré ce retour à de bons niveaux de production, le groupe reste prudent pour la deuxième moitié de l’année, notamment en matière d’approvisionnements en composants. « Nous ferons tous les efforts possibles pour livrer le plus de véhicules possible à nos clients dans les délais les plus courts possible » souligne ainsi le constructeur.