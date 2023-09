Hausse du chiffre d’affaires des activités mécaniques et carrosseries sur la première moitié 2023

Les grandes vacances ont semble-t-il fait leur effet. Pendant l’été, les Français sont nombreux à prendre leur véhicule et à lui faire parcourir un nombre plus important de kilomètres par rapport au reste de l’année. Ce qui implique de le faire entretenir pour éviter toute mauvaise surprise sur la route des plages et montagnes. L’activité des ateliers est ainsi encouragée par un flux non-négligeable d’automobilistes pressés et prêts à mettre la main à la poche pour s’assurer de passer du bon temps par la suite. Ainsi, l’été 2023 s’est clôturé par une hausse totale du chiffre d’affaires des activités mécaniques et carrosseries de l’ordre de 6,8 % par rapport à 2022, sur une période allant de janvier à août.

Dans le détail, l’éditeur de logiciel de gestion Solware Auto s’est basé sur 929 ateliers de mécanique pour constater un chiffre d’affaires de 481,1 millions d’euros sur la première moitié 2023, contre 454,6 millions d’euros pour ce secteur en 2022 ; soit une hausse de 5,8 %. Si l’on s’attarde sur les composantes de ce business, le chiffre d’affaires généré par les pièces connait une augmentation de 5 %, quand celui lié à la main d’œuvre génère une hausse de 7,8 %.

L’augmentation est encore plus importante sur le panel de 438 ateliers de carrosserie étudiés Solware, avec un chiffre d’affaires atteignant les 97,5 millions d’euros, contre 87,3 millions d’euros en 2022. Sur cette même période allant de janvier à août, cela représente une hausse de 11,7 %. C’est particulièrement le cas concernant la main d’œuvre qui bondit de 12,5 % ; hausse similaire pour le chiffre d’affaires des pièces avec une augmentation de 10,8 %. Il reste désormais à savoir si cette augmentation se poursuivra avec la rentrée et si elle durera jusqu’à la fin de l’année. Car jusqu’à août, c’est une variation globale toujours en hausse qui a été constatée.