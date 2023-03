Havoline ProDS V SAE 0W-30 : aussi pour BMW

Adaptée à une large gamme de modèles diesel et essence du constructeur bavarois, l'huile Havoline ProDS V SAE 0W-30 a été formulée avec des technologies avancées d'additifs permettant de favoriser les performances et la disponibilité du moteur mais aussi de le protéger contre l'usure.

Sa fluidité à basses températures contribue à assurer la circulation rapide de l’huile et la protection du moteur contre l’usure lors des démarrages à froid, tandis que sa technologie de maintien de la propreté offre une protection contre les dépôts et boues afin de contribuer à optimiser les économies de carburant. Conçue selon une formulation synthétique avancée, Havoline ProDS V SAE 0W-30 assure une longue durée de vie et une faible volatilité de l'huile.

Le produit convient aux moteurs avec ou sans turbocompresseur. Sa technologie à faible teneur en cendres (mid-SAPS) offre une protection des catalyseurs 3 voies et des filtres à particules Diesel, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz d'échappement. Rappelons qu’outre la reconnaissance BMW Longlife-04, Texaco Havoline ProDS V SAE 0W-30 est également homologué Porsche C30 et VW 504.00/507.00, pour une large gamme de modèles Volkswagen et Audi, ainsi que pour des véhicules utilitaires légers.