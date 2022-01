Heinz-Jürgen Löw supervisera la division VUL de Renault

À compter de février prochain, en remplacement de Mark Sutcliffe qui a décidé « de poursuivre des projets personnels », Heinz-Jürgen Löw officiera en qualité de Senior vice-président Renault véhicules utilitaires. Suite à cette nomination, il rejoindra le comité de direction de la marque au losange et reportera à Luca de Meo, CEO du groupe Renaultn qui ne tarit pas d’éloges à son sujet : « Heinz- Jürgen a une expérience solide et a réalisé toute sa carrière dans l'industrie des camions et des véhicules utilitaires légers. Nous avons trouvé un leader international expérimenté qui saura tirer pleinement parti de notre nouvelle gamme VU pour positionner Renault comme le fer de lance du marché ».

Son parcours professionnel

Heinz-Jürgen Löw, âgé de 57 ans, a débuté sa carrière internationale dans l'automobile en 1999 en rejoignant Renault VI. Il a ensuite occupé divers postes de direction au sein du groupe AB Volvo chez Renault Trucks SAS pendant quatorze ans, et dernièrement en tant que président de l'entreprise à Lyon. En 2013, il a intégré le groupe Volkswagen où il a été nommé au conseil d'administration de MAN Truck & Bus Munich de 2013 à 2017, en tant que responsable des ventes et du marketing, incluant l’organisation de vente au détail. En 2018, il a fait partie du conseil d'administration pour les ventes et le marketing de Volkswagen véhicules utilitaires à Hanovre.