Hélène Josselin prend les rênes de la communication chez Renault

La vie est un cycle et le milieu professionnel ne fait pas exception. En témoigne le parcours d’Hélène Josselin qui, à 50 ans et après une vingtaine d’années d’expérience, travaille à nouveau pour le constructeur automobile tricolore après avoir débuté en 1998 chez Publicis où elle occupait différentes missions dans le domaine de la publicité pour le compte de Renault. Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce (ESC) et du CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication), Hélène Josselin vient en effet d’être nommée directrice de la Communication de Renault à partir de ce 1er septembre 2023.

De la voiture au train... puis de nouveau à la voiture

Il faut dire que le monde automobile n’est pas inconnu pour Hélène Josselin puisqu’en 2008, elle faisait également partie de l'organigramme de l'équipementier automobile Faurecia en tant qu'attachée de presse. Avant d’occuper le poste de responsable de la communication corporate en 2011 puis de responsable de la communication du Business Group pour les intérieurs de véhicules en 2014.

Après 9 ans chez Faurecia, Hélène Josselin a changé de moyen de transport en intégrant l'équipe du fabricant de trains Alstom en 2017. Elle y a alors enchaîné les postes à responsabilité au sein de la direction de la communication, pilotant notamment le lancement de la nouvelle marque en 2019. En 2021, Hélène Josselin a même été promue vice-présidente en charge de la marque, des événements externes et de la communication client.

En prenant en charge le pôle communication de Renault, Hélène Josselin succède donc à Christian Stein, appelé à d’autres fonctions dirigeantes au sein de la nouvelle entité du groupe, Ampere. Rattachée hiérarchiquement à Stéphanie Cau, directrice de la Communication de Renault Group, et à Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, Hélène Josselin devient aussi membre du comité de direction Renault. Un poste enthousiasmant dans un contexte d’intense Renaulution avec de nombreuses sorties produits.