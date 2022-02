Hella et Faurecia s'associent dans le secteur des pièces détachées indépendantes

Avec le regroupement des activités des deux entreprises, les garages et les grossistes bénéficient désormais d'une offre de services et d'une gamme de produit enrichie. Le partenariat débute dans le domaine des systèmes d'échappement et se poursuivra par l'élargissement progressive de l'offre. Stefan van Dalen, responsable monde du marché de la rechange chez Hella, commente : « Hella et Faurecia disposent d'une grande expertise en première monte dans des domaines de produits complémentaires. Ensemble nous allons transférer ce savoir-faire de manière conséquente sur le marché de la rechange indépendante. »

Les kits de système d'échappement Easy2Fit de Faurecia sont désormais disponibles dans le programme dédié au marché de la rechange de Hella, qui comprend plus de 26 000 références (3 300 kits répartis sur 4 groupes de produits). Cela permet de réduire l'espace et les coûts de stockage, ainsi que de rationaliser la logistique. Les processus de commande et de logistique sont également simplifiés.