Hella, fournisseur de systèmes électroniques en aftermarket de qualité OE

Depuis plus de 60 ans, Hella développe son expertise en systèmes électroniques auprès des constructeurs et la met à profit du marché de la rechange. L’équipementier qui s’affirme comme l’ami des ateliers propose en effet aux professionnels des produits de haute qualité issus de ses usines première monte.

Un argument de poids pour convaincre les réparateurs de venir se fournir directement chez le producteur. En plus de privilégier un circuit-court, ces derniers ont également l’assurance de bénéficier de produits fiables et performants pour des interventions pérennes tout en ayant accès rapidement aux nouvelles références conçues pour la première monte. Au sein de sa large gamme électronique, Hella comptabilise divers capteurs et pompes à vide qui participent à assurer la sécurité et le confort des conducteurs. De par leur nature, ces différentes pièces ne peuvent souffrir d’aucune défaillance d’où l’importance de choisir des produits de qualité pour un remplacement à l’identique.

Capteurs de batterie intelligents (IBS)

Depuis 22 ans, ce sont plus de 30 millions de capteurs de batterie intelligents Hella qui ont été vendus. En mesurant précisément la tension, le courant et la température de la batterie du véhicule, ce capteur intelligent permet de réduire les pannes véhicules liées à une batterie faible. Il évalue l'état de charge, du vieillissement de la batterie et calcule la capacité de démarrage prévisionnelle du véhicule pour une gestion optimisée de l’énergie.

Capteurs de niveau d’huile

Avec près de 20 ans d’expérience en surveillance de l'huile moteur et plus de 50 millions de capteurs sur le marché, Hella est leader mondial pour ce type de capteurs. Grâce à leur module multi-puces intégrant un capteur ultrasons et de température, ils assurent le bon fonctionnement du moteur en veillant à ce que le niveau d’huile ne passe jamais sous le minimum nécessaire en zones statique et dynamique. Ils évitent ainsi une rupture du film d’huile pouvant endommager le moteur. Ces capteurs permettent également aux conducteurs de bénéficier d’un meilleur rendement, de réduire la consommation de carburant et d’augmenter les intervalles de changement d'huile.

Capteurs de pédale d’accélérateur

Dans ce domaine, Hella est leader du marché et dispose d'une longue expérience en première monte. Les capteurs proposés reposent sur deux technologies de mesure de position : les capteurs de position inductifs sans contact CIPOS® et une technologie traditionnelle des potentiomètres. Grâce à celles-ci, les capteurs mesurent la position de la pédale et transmettent les données obtenues afin d’enclencher l’accélération. Ce système offre l’avantage de ménager l’embrayage tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz polluants. Avec plus de 175 000 000 de capteurs de pédale d'accélérateur déjà installés sur diverses applications, Hella bénéficie d’un taux de couverture important du parc automobile.

Pompes à vide

Déjà largement implanté sur ce marché au niveau international, Hella propose une gamme de pompes à vide électriques OE permettant d’assurer le bon fonctionnement du servo-frein pneumatique et donc de garantir la disponibilité d’une capacité de freinage. Cette gamme disponible en rechange se compose de 4 types de pompes à vide, indépendantes de la technologie du moteur à combustion, qui s’adaptent à chaque véhicule.

Capteurs radar pour l’aide au changement de voie

En 2005, Hella lançait en série la première génération de capteurs radar 24 GHz pour le marché première monte. Intégrés au système d’aide au changement de voie, ils permettent d’obtenir des mesures précises, quelles que soient les conditions météorologiques. Pionnier dans ce domaine, Hella bénéficie d’une maîtrise parfaite de la production de masse de ces produits et de leur montage. Ils offrent par ailleurs un rapport coût/performance optimal par rapport aux autres technologies disponibles sur le marché.

Capteurs de pluie et de luminosité

Depuis 1999, Hella a su se positionner comme leader du marché en imposant son capteur 5 fonctions comme la norme. En analysant l’ensoleillement, l’humidité et plus généralement le climat du véhicule, ces capteurs activent les commandes adéquates comme les essuie-glaces, l’éclairage ou encore la climatisation pour garantir le confort et la sécurité du conducteur. Parmi les plus petits sur le marché, ce module de capteur se distingue par un concept flexible et modulaire. Conçu auprès des constructeurs, il est également simple et sûr à installer en rechange car il ne nécessite pas d’outils ou pièces supplémentaires.

Découvrez toute la gamme de capteurs électroniques de qualité OE, disponible pour la rechange indépendante sur le site Hella.

Contenu proposé par Hella