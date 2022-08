Hella Gutmann déverrouille l'accès au système de sécurité des marques Renault et Kia

Hella Gutmann poursuit la connexion possible avec les constructeurs de modèles sur lesquels le système de sécurité d’accès à l’électronique du véhicule est en vigueur. Grâce à la fonction Cyber Security Management (CSM), implémentée dans le logiciel mega macs depuis 18 mois, le spécialiste permet aux réparateurs de diagnostiquer sans entrave les véhicules dotés de systèmes de cybersécurité. Ainsi, le CSM gère désormais non seulement les systèmes de sécurité « Security Gateway » de FCA, de Mercedes-Benz et plus récemment du groupe Volkswagen mais désormais douze modèles concernés des marques Renault et Kia.

Rappelons que la fonction CSM permet aux utilisateurs authentifiés de diagnostiquer les véhicules sécurisés en se connectant automatiquement sur le portail OE. Elle fonctionne de manière automatique, seule une connexion internet est requise. L’outil mega macs détecte automatiquement si le véhicule est sécurisé et lance toutes les étapes pour déverrouiller la passerelle du véhicule en quelques secondes, permettant à l’utilisateur d’effectuer les fonctions de diagnostic habituelles telles que la lecture/suppression de code de défaut, la visualisation des paramètres, les paramètres de base, étalonnages, codages, tests de l’actionneur et réinitialisations de maintenance. La fonction CSM est disponible dans tous les méga macs X avec configuration X2 ou supérieure, ainsi que les autres mega macs actuellement commercialisés avec des licences Update Plus, sans frais supplémentaires.

Conçue par Hella Gutmann comme une véritable fonction multimarques, elle est amenée à se développer progressivement.