Hella Gutmann propose d’automatiser le diagnostic

Hella Gutmann propose aux réparateurs de franchir un cap et de basculer dans une nouvelle ère du diagnostic des véhicules en l’automatisant grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie Big Data. Le « Diagnostic Automatisé » (DA) que présente le spécialiste à l’occasion du grand rassemblement de la profession a pour vocation de faire gagner un temps précieux aux ateliers avec un processus de diagnostic ciblé et simplifié. Son intégration dans le logiciel mega macs SDI est prévue pour la fin de l’année.

Le « Diagnostic Automatisé » est un système intelligent, conçu pour générer un résultat statistiquement validé et pour s’améliorer continuellement. Il s’appuie en effet sur un historique de deux milliards de codes erreur et environ cinq millions de solutions enregistrées par le centre d’appel technique de l’équipementier allemand. Actuellement, le « DA » est capable d’identifier un composant défectueux dans près de 80 % des cas, une tendance croissante qui continuera d’évoluer.

Dans la pratique, le bouton « Diagnostic Automatisé » déclenche une réaction en chaîne. S’en suit l’identification du véhicule, la lecture du code d’erreur, puis le composant qui a statistiquement le plus de chance d’être défectueux est identifié. Au cours du processus, le mega macs en mode DA sélectionne automatiquement l’étape suivante de diagnostic. Avec l’aide de l’IA, il connaît le chemin le plus court pour réaliser chaque diagnostic. Il vérifie ainsi quels systèmes sont installés dans le véhicule et quels paramètres sont pertinents pour la poursuite du processus de diagnostic.

À l’avenir, les diagnostics de véhicule devraient se simplifier. Il suffira au technicien de connecter la station de diagnostic, de démarrer la fonction DA avant de pouvoir s’atteler à d’autres tâches en attendant que le diagnostic soit généré. Toutes les informations techniques sont alors mises à leur disposition pour qu’ils interviennent. Ils peuvent également suivre les étapes automatisées en temps réel sur l’écran et prendre le relais manuellement à tout moment.