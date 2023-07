Hella Gutmann s’empare de la certification « Diagnostic sécurisé » de la Fiev

Dans le cadre de la procédure mise en place par la fédération des industries des équipements pour véhicules, le fabricant allemand de solutions de diagnostic a soumis sa gamme d’outils de diagnostic multimarques à un audit réalisé par SGS, organisme indépendant, autour d’une charte d’engagement des fabricants de solutions de diagnostic mise en place par la fédération.

Rappelons que cette charte stipule notamment que :

• Les outils de diagnostic développés doivent respecter les dispositifs de sécurité implémentés par les constructeurs.

• Les opérations de mise à jour des calculateurs ou de télécodage de composants, doivent impérativement se faire par l’intermédiaire du serveur du constructeur de la région associée.

L’interconnectivité des calculateurs doit également être prise en compte lors de l’intervention.

• En aucun cas, les outils de diagnostic ne doivent permettre de restituer des fonctions retirées par le constructeur ou de modifier le kilométrage ou le VIN du véhicule.

À l’issu de cet audit passé avec succès par Hella Gutmann au siège en Allemagne, un certificat de conformité lui a été délivré afin d’attester que ses outils répondent bien aux exigences de cette Charte. L’équipementier peut désormais faire apparaître le logo « Diagnostic sécurisé », véritable gage de qualité, sur ses solutions de la famille mega macs (mega macs X, 56, 77, One et PC).

Cette procédure était l’occasion pour Hella Gutmann d’attester de l’intégrité de ses produits et répondre positivement aux différents critères analysés par l’audit et notamment sur l’aspect cybersécurité. Avec sa fonctionnalité CSM (Cyber Security Management) intégrée aux mega macs, l’équipementier allemand revendique un accès sécurisé aux données de diagnostic des véhicules de 13 constructeurs. L’outil assure le rôle de passerelle entre la voiture et les serveurs OE par le biais de contrats dédiés, pour un déverrouillage complet lors des opérations de réparation et de maintenance.