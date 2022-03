Hella Gutmann s’ouvre à Tesla et déverrouille Volkswagen

Le spécialiste historique du diagnostic multimarques annonce sa première mise à jour de l’année et avec elle l’intégration, dans sa base data, de la marque Tesla et l’ouverture du système de sécurité « Security Gateway » du groupe Volkswagen.

Commune et accessible à l’ensemble des stations de diagnostic de la marque, la base data intègre désormais - depuis la dernière mise à jour logicielle V65 – les modeles Tesla Model S et Model X du constructeur californien. Alors que jusqu’à présent, les ateliers indépendants ne pouvaient communiquer avec ces véhicules que par le biais des appareils Tesla toolbox 2/3, grâce à la dernière mise à jour d’Hella Gutmann publiée le mois dernier, les utilisateurs des stations de diag mega macs peuvent désormais diagnostiquer les Tesla S et X via l'interface OBD. A noter que les autres modèles devraient suivre prochainement.

Le spécialiste allemand du diag poursuit également la connexion possible avec les constructeurs de modèles sur lesquels le système de sécurité d’accès à l’électronique du véhicule est en vigueur. Grâce à la fonction Cyber Security Management (CSM), implémentée dans le logiciel mega macs depuis un an, Hella Gutmann permet aux réparateurs de diagnostiquer sans entrave les véhicules dotés de systèmes de cybersécurité. Ainsi le CSM gère désormais non seulement les systèmes de sécurité "Security Gateway" de FCA et "CeBAS" de Mercedes-Benz, mais aussi, plus récemment, le système "SFD" (Security for Vehicle Diagnostics) du groupe Volkswagen.

Ce qui était un frein pour la profession devient pour les utilisateurs des stations mega macs un avantage et même une longueur d’avance pour accéder à des modèles tels que les Audi A3 et Q4 e-tron, Cupra Formentor et Born, Seat Leon, Skoda Octavia et Enyaq ainsi que les VW Golf 8, Caddy, ID.3, ID.4 et Transporter T7. Et ce, sans devoir se connecter au portail du constructeur puisqu’Hella Gutmann se propose d’assurer cette connexion en jouant le rôle d’intermédiaire, rappelons-le, en toute l’égalité.

Hella Gutmann souhaite poursuivre dans cette dynamique de mise à jour alors que des extensions de son CSM à d'autres constructeurs sont d’ores et déjà prévues, voir prêtes à être activées.