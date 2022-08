Henkel réduit les substances chimiques dangereuses des produits Loctite

Certaines substances chimiques utilisées dans la production d’adhésifs instantanés font l’objet de régulations plus précises dans certaines régions du monde. Parmi eux, on retrouve l’hydroquinone (HQ) et le composé 2,2'-Méthylènebis également appelé MMBP, dont le rôle principal est de faire en sorte que l’adhésif reste liquide dans la bouteille pendant sa durée de conservation.

Même si ces substances chimiques étaient présentes en très petites quantités dans les formulations d’origine, Henkel a tenu à s’adapter aux dernières évolutions des réglementations et à répondre à la demande de l’industrie, en développant un nouvel ensemble stabilisateur qui a permis de ne pas ajouter d'hydroquinone ni de MMBP dans la composition des produits de sa gamme d’adhésifs instantanés Loctite les plus utilisés.

Dans un premier temps, six adhésifs instantanés ont été reformulés sans ajout d'HQ ni MMBP, et des adaptations similaires dans les formulations d’autres produits sont prévues prochainement. Rappelons qu’ensemble, ces produits permettent un assemblage rapide pour un vaste éventail de matériaux, y compris les métaux, les plastiques, les élastomères, le bois, le papier, le cuir et le tissu. Le produit phare de la gamme est le Loctite 402, un adhésif instantané ultraperformant à prise rapide qui garantit des performances fiables jusqu’à 135°C. Vient ensuite l’adhésif instantané universel Loctite 401, un produit à viscosité moyenne qui offre une bonne résistance au cisaillement sur un vaste éventail de matériaux. La colle instantanée Loctite 406, de faible viscosité, est quant à elle idéale pour les petits plans de joint et les assemblages à faible jeu.

De son côté, l’adhésif instantané en gel Loctite 454 est parfait pour des assemblages rapides et sans coulures sur des surfaces poreuses ou verticales. Pour combler un jeu sur des matériaux divers, la gamme comprend également le produit Loctite 3090, un adhésif instantané bicomposant unique en son genre. Enfin, pour compléter la gamme d’adhésifs instantanés améliorés de Henkel, l’adhésif à usage général Loctite 495 permet un collage rapide sur un vaste éventail de substrats.

Pour l’industriel, ces évolutions dans toute sa gamme Loctite permettent à ses clients de continuer à bénéficier des avantages liés aux performances de la technologie de la marque tout en améliorant la sécurité de leur environnement de travail grâce à une réduction des substances chimiques dangereuses.