Heppner a réduit de 6% les émissions de sa flotte de véhicules

« L’exercice du rapport RSE est en effet une forme d’introspection qui nous met face aux responsabilités que nous savons avoir, tout en nous annonçant de nouveaux défis à relever. C'est un véritable accélérateur dans le déploiement de nos actions, chacun de nos collaborateurs faisant siens, avec fierté, les engagements de l'entreprise pour une société plus durable », pose Jean-Thomas Schmitt, président directeur général d’Heppner, lors de la présentation du troisième rapport RSE du groupe.

Le choix du GNV

« La transition énergétique et écologique, grand défi du secteur du transport, est mise en pratique partout où la décarbonation est possible (véhicules moins émetteurs, décarbonation des tournées, formation à l'écoconduite, rénovation énergétique des bâtiment, réutilisation des palettes, achats responsables...). Les outils Ecovadis et Deepki permettent de mesurer et de piloter l'impact carbone des activités », détaille notamment un communiqué. Au niveau des transports, entre 2018 et 2021, les émissions liées à la flotte ont été diminuées de 6% et l'objectif est à - 20% à horizon 2025. A cette date, la moitié de la flotte du groupe sera convertie au GNV.

Rendre le bas carbone attractif pour les clients

Heppner applique aussi sa politique RSE pour l’accompagnement des collaborateurs, avec un accent particulier porté sur l’inclusion, la mobilité interne et la formation (18000 heures dispensées), sous la houlette d’Emmanuel Ledroit, DRH du groupe. En outre, Heppner s’engage dans des projets pour une société plus durable. Le groupe mène une politique d’achats responsables, en privilégiant des relations durables avec des fournisseurs audités. Les clients ont aussi la possibilité de faire de l'impact carbone un critère de choix de service. Les collaborateurs du groupe sont aussi très actifs et mènent de nombreux projets solidaires et engagés.

Avec ses 3570 collaborateurs, dont 111 alternants, sur près de 80 agences en France, 14 en Allemagne, une présence en propre aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Hongrie, au Royaume-Uni, au Sénégal, Heppner table sur un chiffre d’affaires de 950 millions d’euros en 2022.