Heppner en avance sur sa feuille de route de transition énergétique

Spécialiste du transport et de la logistique, Heppner a reçu la médaille d’or de la certification EcoVadis, avec deux ans d’avance sur son objectif initial. Et ce n’est qu’un début.

Le groupe Heppner annonce avoir obtenu la médaille d’or de la certification EcoVadis avec une note de 68 sur 100. La société fait partie du gotha des entreprises auditées par EcoVadis dans le monde (seulement 5 % des 100 000 sociétés monitorées obtiennent l’or).

« Cette médaille d’or est une source de grande fierté car c’est une récompense collective, qui permet de reconnaître toutes les initiatives menées au sein des business units et des directions régionales comme autant de contributions à la trajectoire dans laquelle nous nous engageons pleinement », commente Antoine Guichard, responsable RSE du groupe Heppner.

Une flotte au GNV et à l’électrique

Heppner est engagé dans un processus de développement durable depuis plusieurs années déjà, ayant amorcé la transition énergétique de sa flotte avec le GNV, avant de passer à des projets électriques, comme récemment annoncé avec Volta Trucks. De surcroît, le groupe a formé ses chauffeurs à l’écoconduite. En outre, impliquant ses sous-traitants dans sa démarche, les émissions de GES ont été réduites de 6 % entre 2018 et 2021 et devraient baisser de 20 % à l’horizon 2025. Heppner va donc poursuivre ses efforts et s’est notamment engagé fin 2022 dans une stratégie de réduction des consommations et des émissions de ses bâtiments.