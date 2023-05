Herbert Steiner quitte Volkswagen Group pour Renault

Diplômé de l'université technique de Graz, en Autriche, Herbert Steiner a intégré le groupe Volkswagen en 1997. Pendant, vingt-six ans, il a occupé divers postes à l'international. De fait, durant ses premières années, il a évolué dans les domaines du contrôle de gestion, de la gestion de projet et de l'approvisionnement. Il ensuite été promu en 2010 directeur général de Seat Components, puis EVP engines business de Audi Hongrie en 2014. En 2018, il est devenu vice-président de l'activité moteurs et fonderie du groupe Volkswagen. Herbert Steiner occupait depuis 2020 le poste vice-président exécutif production et logistique de Seat.

Herbert Steiner sera hiérarchiquement rattaché à Thierry Charvet, directeur industrie et qualité Renault Group, et fonctionnellement à Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault. Il est membre du comité de direction de Renault. Il débutera ses nouvelles fonctions le 1er juin prochain.