Hertz commande 65 000 véhicules électriques à Polestar

Après avoir fait le buzz avec une giga-commande à Tesla, le loueur américain Hertz annonce qu’il compte acheter jusqu’à 65 000 véhicules électriques à Polestar, soit un accord estimé par les places de marché à près de trois milliards de dollars US.

Après avoir marqué les esprits avec une commande de 100 000 Tesla il y a quelques mois, le groupe américain Hertz annonce avoir conclu un accord stratégique avec la marque électrique Polestar portant sur 65 000 voitures sur cinq ans.

« Les premières livraisons devraient commencer au printemps 2022 en Europe et fin 2022 en Amérique du Nord et en Australie », ont indiqué les deux groupes en évoquant des premiers lots de Polestar 2. Ce partenariat confirme l’accélération de Hertz sur le dossier de l’électrification de sa flotte, le loueur comptant être le leader dans ce domaine en Amérique du Nord.

Polestar travaille sur son entrée en Bourse

Polestar, qui évolue dans la galaxie du groupe chinois Geely aux côtés de Volvo Cars, mais aussi Lynk & Co et Lotus, a triplé ses volumes en 2021 et affiche l’ambition de les doubler en 2022, voire mieux. La marque premium 100 % électrique table sur 290 000 livraisons en 2025.

Polestar a aussi annoncé que sa direction étudiait une cotation au Nasdaq de New York dans le cadre d’un regroupement avec Gores Guggenheim Inc, le nouvel ensemble représentant une valeur d’entreprise de plus de 17 milliards d’euros. L’opération doit être effective au deuxième trimestre de 2022.