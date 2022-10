Hertz devient sponsor du tournoi de tennis Rolex Paris Masters

Hertz fait son retour au premier plan de la communication de parrainage sur le marché français et annonce la signature d’un accord de partenariat de mobilité avec le Rolex Paris Masters, encore connu comme le tournoi de tennis de Bercy. Le loueur américain fournira une flotte de 35 véhicules pour assurer les déplacements des joueurs et de leur staff. Ces véhicules seront majoritairement électriques et on sait notamment que la flotte comptera des Tesla (Model 3 et Model Y).

Hertz recherche une belle exposition

« Hertz est fier de s'associer à l'un des tournois les plus prestigieux du circuit masculin, notamment parce qu'il met l'accent sur les nouvelles technologies et la responsabilité sociale. Le paysage de la mobilité connaît un bouleversement générationnel et, en tant que société de mobilité mondiale, nous sommes un maillon essentiel entre les conducteurs, les véhicules et la technologie. Nous sommes heureux d'être partenaires du Rolex Paris Masters, qui attire des fans du monde entier, et nous nous réjouissons de la réussite de cet événement spectaculaire », commente Pascale Roque, directrice générale de Hertz France.