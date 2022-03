Hertz France accueille sa nouvelle directrice générale

Précédemment directrice générale Tourisme chez Atream, Pascale Roque succède à Emmanuel Delachambre et aura la responsabilité de diriger les activités du groupe de location de voitures en France. Forte de 30 années d'expérience dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, la dirigeante a notamment occupé des postes de direction chez Air France, Accor, B&B Hotels et Pierre & Vacances Center Parcs.

« Nous sommes ravis d'accueillir Pascale chez Hertz. En tant que cheffe d'entreprise accomplie, elle porte une attention toute particulière à la qualité de l’expérience client et à l’excellence opérationnelle. Son leadership, associé à l'expertise et à l'engagement de notre équipe en France, nous permettra d’y poursuivre notre relance et d'offrir des services de grande qualité à nos clients », déclare Angela Brav, présidente de Hertz International.

Et Pascale Roque d'ajouter : « Hertz est une marque emblématique soutenue par des collaborateurs et des partenaires engagés. Je suis très fière de rejoindre Hertz à un moment crucial de sa transformation et de pouvoir contribuer à la croissance de l'activité et au développement d’un service client à la pointe de l’innovation. »