Hertz lance une campagne de recrutement en France

Spécialiste de la location de courte durée, le groupe Hertz va renforcer ses effectifs en France et annonce une campagne de recrutement de 80 postes à pourvoir dès que possible.

Hertz recherche ses futurs collaborateurs aux compétences et aux profils variés pour rejoindre ses équipes et agences situées en centre-ville, dans des gares ou des aéroports. Comme le détaille un communiqué, parmi les différents postes ouverts on trouve :

- des mécaniciens automobiles H/F

- des préparateurs de véhicules H/F

- des chargés de clientèle H/F

- des superviseurs H/F

- des responsables d’agence H/F

Un rebond de l’activité des locations de voitures Affaires et Loisirs en France

Cette campagne de recrutement est motivée par la reprise de l’activité « Affaires et Loisirs » sur le territoire français et la réouverture d’agences temporairement fermées. Les postes seront principalement basés dans les agences de Lyon, Nantes, Nice, Paris, Roissy aéroport, Toulouse, etc.

Au 3 juin 2022, 39 offres sont déjà en ligne pour le marché français.

